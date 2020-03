Annulation des voyages à cause du coronavirus : peut-on se faire rembourser ?

En raison de la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a conseillé de rester dans l'Hexagone. Et depuis quelques jours, les annulations de voyage à l'étranger se multiplient. Légalement, les voyagistes sont dans l'obligation de rembourser le séjour que vous avez vous-même réservé en agence, mais sous certaines conditions. Qu'en est-il des réservations sur Internet ?