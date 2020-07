Annulation d’un séjour en Espagne : comment se faire rembourser ?

L'Espagne, plus particulièrement la Catalogne, est durement touchée par l'épidémie de coronavirus. Le Quai d'Orsay recommande pour l'instant aux Français de ne pas se rendre en Catalogne, sans l'interdire. Certains ont donc préféré annuler leur voyage en catastrophe quitte à payer des frais. Mais dans ces conditions, il n'est pas facile de se faire rembourser. Quelle est la règle concernant les frais d'annulation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.