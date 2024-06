Anouk Aimée : disparition d’une icône du cinéma française

Un homme est une femme saisis dans leur inoubliable étreinte amoureuse, il s'agit de la scène entre Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qui continue de braver le temps, un petit miracle cinématographique orchestré par Claude Lelouch, qui n’a pas qui n’a pas résisté à offrir de suite à leur histoire, 20 ans et 53 ans plus tard. Son nom de scène, elle le doit à Jacques Prévert, tout simplement parce que tout le monde l’aimait dès l’adolescence, en noir et blanc. Et propulsée sous les caméras, alors qu’elle rêve d'être danseuse ou pharmacienne, pour devenir la fameuse Lola de Jacques Demy. L’icône brune de la nouvelle vague courtisait aussi en Italie. Fellini la réclame pour Huit et demi, la Dolce vita, pour faire tourner en bourrique Marcello Mastroianni. Il n’y a rien de tel pour s'amouracher, à vie, d’Anouk Aimée. TF1 | Reportage F. Fleenknegt, N. Bondil