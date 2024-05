Anti-gaspi : les échantillons gratuits, c'est fini

Faire ses achats en parfumerie ou en parapharmacie, cela se terminait souvent comme dans la boutique “Beauty Success”, avec un sac rempli d'échantillons. La responsable, Angélique Luczak, nous explique qu’avant, les échantillons étaient systématiquement offerts. Désormais, elle ne peut plus donner. Une nouvelle loi interdit aux commerçants de fournir des échantillons à un consommateur qui n’en a pas fait la demande. Vous pourrez toujours en bénéficier, mais ce sera à vous de les réclamer aux vendeurs. Une personne interviewée estime qu'en demandant, les gens pourraient réduire le gaspillage. C’est justement l’objectif de cette loi, car les échantillons, en plastique ou en verre, ne peuvent pas vraiment être recyclés à cause de leur petite taille et finissent à la poubelle et même souvent dans la nature. Alors va-t-on vers la fin des échantillons ? Ce n'est pas sûr, ils sont trop importants pour les magasins. Selon une étude, un échantillon distribué sur deux débouche sur une vente. Les enseignes pourraient donc trouver des alternatives. Deux types d'échantillons ne sont pas concernés par cette loi : d’abord, ce qui se trouve dans les pages des magazines et autres exceptions, les denrées alimentaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, R. Sygula, C. Courtat