Anti-gaspi : moins jeter à la cantine

Ce jour-là, c'est haricot blanc, viande ou encore omelette, au menu de la cantine du collège Le Roussay Étréchy, de l'Essonne. À en croire les assiettes vides, ça plaît aux élèves. Mais c'est aussi le résultat d'une lutte contre le gaspillage alimentaire qui commence dès le plat chaud, par la taille de l'assiette. Des assiettes plus ou moins grandes, remplies en fonction de l'appétit de chaque élève. Dans ce collège, c'est aussi la fin de l'entrée unique, remplacée par un bar à salades, où chacun se sert selon ses goûts. Autre changement sur les plateaux, les élèves doivent prendre un dessert ou un laitage et non plus les deux. Ce qui ne semble pas les contrarier, bien au contraire. Résultat, avec toutes ces mesures, on est passé de 200 grammes de déchets par plateau, à 120 grammes, soit 40 % de baisse. L'établissement fait partie des 100 collèges publics de l'Essonne qui proposent des dispositifs anti-gaspi à leurs élèves. Pour le département, l'objectif est double. Diminuer l'empreinte écologique des déchets alimentaires et faire des économies, jusqu'à trois millions d'euros par an, en réduisant le gaspillage alimentaire des cantines scolaires. TF1 | Reportage L. Deschateaux, O. Stammbach