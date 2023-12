Antibiotiques : les Français en consomment toujours trop

Dans une pharmacie des Hauts-de-Seine, chaque jour, c'est le même constat, le rayon antibiotique pour enfant est vide. La détention d'approvisionnement est préoccupante, alors que la consommation d'antibiotiques repart à la hausse, plus 14% en un an et plus 42% chez les enfants. Pourtant, pour limiter le recours à ces médicaments, il existe des tests, pour les angines par exemple. Les prescriptions d'antibiotiques connaissent une augmentation à cause de la forte reprise d'épidémies disparues pendant le covid : bronchiolite, gastro, otite... Le cabinet du docteur Béatrice Di Mascio, pédiatre, ne désemplit pas. Elle explique aux parents pourquoi la délivrance d'antibiotiques ne doit pas être systématique. On a toujours les mêmes antibiotiques depuis plus de 60 ans, il y a donc un risque de résistance. Les bactéries résistantes sont déjà recherchées dans les hôpitaux dans les prélèvements des patients. Pour l'OMS, il est urgent de contrer cette menace sanitaire. Dans l'Hexagone, une nouvelle campagne de sensibilisation démarre demain, vendredi 1er décembre. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet, A. Ifergane