Antibiotiques sans ordonnance : c'est désormais possible

Des tests sont prêts dans une pharmacie parisienne. Le pharmacien, Hugues-Arnaud Mayer, réalisera dans son officine ces tests gratuits pour les patients. Il indique qu'il sera possible de traiter immédiatement avec les antibiotiques correspondants, et surtout sans ordonnance grâce à un nouveau décret. Ces antibiotiques pourront être délivrés à tous les patients plus de 10 ans dans le cas d'une angine bactérienne et à toutes les femmes de 16 à 65 ans pour une cystite. Les pharmaciens devront suivre une formation pour éviter toute erreur de diagnostic. Pour les patients, c'est une bonne idée. "Ce serait plus facile pour tous les gens qui travaillent et tous les gens qui n'ont pas le temps de faire la queue chez le médecin", se réjouit une femme. "Pour avoir un médecin maintenant, il y a des files d'attente, donc on ne peut pas avoir un rendez-vous rapidement. Si on est en urgence, il faut attendre, il faut se débrouiller comme on peut", renchérit un autre. Désengorger les cabinets médicaux, c'est justement le but de cette mesure. Mais selon les médecins généralistes, cela ne peut pas se faire au détriment de la qualité des soins. Par exemple, le docteur Pascal Charbonnel nous explique qu'il y a des règles à respecter avant de délivrer des antibiotiques pour soigner la cystite. "Dans le protocole, il est marqué qu'il faut vérifier par exemple qu'il n'y a pas de douleur lombaire chez les patients. En quoi le pharmacien, il sait vérifier une douleur lombaire. Ce n'est pas son métier. Faire le lien direct entre un test et un médicament, ce n'est pas ça faire de la médecine", explique-t-il. Les pharmaciens commenceront à délivrer ces antibiotiques sans ordonnance d'ici deux semaines. TF1 | Reportage P. Corrieu, É. Coussemacq, J. Bervillé