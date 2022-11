Antibiotiques : toujours trop de prescriptions ?

Les antibiotiques, "il ne faut pas trop en consommer". Durant dix ans, cette règle a été appliquée par les médecins. Mais depuis 2021, ils prescrivent de plus en plus d'antibiotiques. Mais pour quelles raisons ? Les Français appliquent de moins en moins les gestes barrières. Les infections hivernales reviennent et les professionnels débordés semblent avoir oublié qu'un antibiotique ne se prescrit pas systématiquement. "Comme on n'a pas cette culture d'attendre 48 h, de voir comment les choses évoluent, de tester rapidement avec des tests rapides, ça mène à une surconsommation d'antibiotiques", explique Dr Alexandre Bleibtreu, infectiologue à l'AP-HP La Pitié Salpêtrière. C'est aux enfants de 0 à 4 ans qu'on en prescrit le plus. À l'approche de l'hiver, bronchiolite et rhinopharyngite sont leur quotidien. De nombreux parents inquiets insistent pour qu'ils soient mis sous antibiotiques. Pourtant, c'est rarement la solution. Pourquoi ne faut-il pas en abuser ? "Les antibiotiques, ce n'est pas pour les virus. On met un antibiotique contre telle ou telle bactérie. Une rhinopharyngite, une bronchite, un nez qui coule, tout ça ne nécessite absolument rien que de mesure symptomatique", précise le Dr Christophe Batard, pédiatre à Vincennes (Val-de-Marne). Les professionnels rappellent que prendre des antibiotiques à mauvais escient peut rendre les bactéries plus résistantes et les médicaments moins efficaces. TF1 | Reportage C. Casanova, J.M. Bagayoko