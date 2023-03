Antidiabétique pour maigrir : attention danger !

C'est la nouvelle tendance sur le réseau social TikTok, afficher sa perte de poids record qui peut aller jusqu'à moins quinze kilos en deux mois et toutes n'ont qu'un seul mot à la bouche : "Ozempic". C'est un médicament délivré sur ordonnance, destiné aux personnes diabétiques. À cause de son effet coupe-faim, il est présenté comme un produit miracle, pour la perte de poids. Manue, influenceuse sur TikTok, était en surpoids, mais pas diabétique. En une semaine et demie, elle dit avoir perdu sept kilos. Le phénomène est tel que le laboratoire qui produit ce médicament peine à suivre la cadence. Dans cette pharmacie, la demande a doublé en deux ans. Actuellement, Bruno Maleine, président du Conseil Central des Pharmaciens, ne parvient pas toujours à le délivrer aux patients diabétiques. Il prévient que la prise de ce médicament sans encadrement peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. L'agence du médicament lance l'alerte et demande aux professionnels de santé d'être vigilant. Comme nous l'explique Isabelle Yoldjian, directrice médicale à l'ANSM. En un an en France, au moins deux mille personnes non-diabétiques auraient réussi à se procurer ce médicament. TF1 | Reportage O. Lévesque, M. Alibert, C. Bayle