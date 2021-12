Antilles : comment le chlordécone a empoisonné les sols

En Guadeloupe, Jean-Michel Emmanuel est le dernier producteur de banane encore en activité à avoir utilisé du chlordécone. Tout a commencé au début des années 70 pour se débarrasser d'un petit insecte : le charançon noir du bananier. Classé cancérogène par l'OMS, l'insecticide est interdit aux États-Unis dès 1976. Mais en France, il aura fallu 1990 en métropole et 1993 aux Antilles pour qu'il soit banni. Les producteurs de bananes avaient demandé un délai supplémentaire. Les bananes, elles, n'ont jamais été contaminées par le chlordécone. Le pesticide était appliqué directement au pied des bananiers sous forme de poudre blanche. Ce sont les sols qui ont été empoisonnés. Durant vingt ans, des centaines de tonnes de chlordécone sont déversées dans les plantations et infiltrent les rivières et la mer. La pêche est aujourd'hui interdite dans les zones proches du rivage. À terre, une partie des volailles et du bétail est contaminée, et les légumes racines ont polluées. Depuis 2008, l'État a lancé plusieurs plans de protection pour limiter les dégâts, mais le mal est déjà fait. À l'hôpital de Pointe-à-Pitre, le professeur Blanchet en mesure les effets. Sur 500 nouveaux cas de cancer par an, en Guadeloupe, 10 % pourraient être expliquées par le taux élevé de chlordécone dans le sang. Trente ans après son interdiction, par quoi a-t-on remplacé dans les bananeraies ? Grâce à des méthodes alternatives, la filière banane a réussi à réduire en dix ans de 70 % l'usage des pesticides chimiques, mais le chlordécone, lui, est toujours là. Selon les scientifiques, les terres antillaises sont polluées pour au moins 700 ans. T F1 | Reportage J. Roux - C. Biet - S. Vignon.