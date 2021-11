Antilles : les forces de l'ordre visées par des tirs à balles réelles

Ils ont échappé au pire la nuit dernière. La voiture des policiers de la BAC de Fort-de-France a été criblée de balles. Plusieurs d'entre elles sont passées à quelques centimètres des membres de l'équipage. Les policiers ont été visés alors qu'ils venaient sécuriser des pompiers en intervention dans le quartier de Sainte-Thérèse. La Martinique est aussi en train de s'embraser, au grand dam des syndicats de police sur place. Deux cent cinquante policiers et gendarmes, dont des membres du GIGN et du RAID, ont été envoyés en renfort ce week-end. Après une première journée de manifestation hier et l'annonce d'une grève générale, des camions, des taxis, mais aussi des palettes et des pneus ont été disposés à des points stratégiques du trafic routier. Une situation comparable à ce qui se passe depuis cinq jours, un peu plus au nord, en Guadeloupe. Là-bas aussi, des policiers ont été visés par des tirs à balles réelles. Signe de cette tension et de la confusion, dans leur opération pour tenter d'interpeller des émeutiers, les policiers eux-mêmes font usage de leurs armes. Lundi matin, le ministre de l'Intérieur s'est voulu ferme. " Le rétablissement de l'ordre public est un préalable à toute discussion", déclare-t-il. Sur place, les forces de l'ordre sur le terrain sont inquiètes. L'Agence régionale de santé en Guadeloupe dénonce, par ailleurs, des agressions physiques à l'encontre des personnels de santé qui continuent à travailler. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J.M D'Abreu