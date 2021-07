Antipass sanitaire : qui dont les contestataires ?

Pour eux, il est hors de question d'être vaccinés pour continuer de vivre normalement. Dans les cortèges depuis des jours, des manifestants sans gilets jaunes, venus avec leurs inquiétudes sur le quotidien, comme une fonctionnaire avec son fils. "Vu que je ne veux pas me faire vacciner, il n'a pas accès aux loisirs, comme les parcs de loisirs, le théâtre, le cinéma. Ou alors, je suis obligée de faire un test PCR, et je ne veux pas faire un test PCR à chaque sortie", déclare-t-elle. Derrière les slogans et les affiches, tous ne sont pas anti-vaccin. Certains ont même reçu leurs injections, mais s'opposent au principe du pass. "C'est une atteinte, très clairement, à la liberté de circuler, de vivre, puisqu'on attaque des lieux de culture. C'est juste insupportable", confie une femme. Au milieu des gilets jaunes, nous avons aperçu des blouses blanches. C'est le cas d'une infirmière qui ne cache pas sa défiance vis-à-vis des vaccins. "Je ne fais pas confiance à un médicament qui n'a pas fini ses phases d'évaluation. C'est en phase 3", s'exprime-t-elle. Un argument pourtant erroné, car si la phase 3 de test court toujours, les vaccins ont déjà été testés sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, suffisamment pour recevoir une autorisation de mise sur le marché.