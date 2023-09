Antoine Dupont opéré : un retour rapide ?

Il l'a annoncé dans la matinée de ce samedi 23 septembre, sur les réseaux sociaux : "Touché mais pas coulé. Le spectacle continue. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages". Selon nos informations, il sera de retour dans le groupe France jeudi prochain. Les supporters présents aujourd'hui autour de l'hôtel des joueurs sont un peu soulagés. Après le choc et la blessure, une course contre la montre a commencé. Trois heures d'opérations à l'hôpital Purpan de Toulouse, la nuit dernière, pour remettre en place les deux factures de sa pommette droite, entre la zone maxillaire et du zygomatique. Une zone osseuse consolidée par la pose de deux plaques en titane. Une intervention classique qui nécessite six semaines d'arrêt minimum, mais en cas de nouveau choc, tout se compliquerait. Pour mettre en sécurité sa blessure, le port d'un masque serait une solution durant les entraînements. Le règlement de la Coupe du monde interdit de porter une protection rigide, pour éviter de blesser les autres joueurs. La Fédération française devra demander une dérogation. Revenir dans la compétition, la décision appartient maintenant aux joueurs. Antoine Dupont semble t-il l'a déjà prise. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Abel