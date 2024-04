Antony Blinken en France : entretien exclusif

Le reportage de TF1 en tête de cet article met en évidence un trou béant sur le toit d'une voiture, ainsi que la carcasse calcinée d'une autre. Alors qu'à Gaza, sept collaborateurs d'une ONG américaine World Central Kitchen (WCK) viennent d'être tués, le chef de la diplomatie américaine exige une enquête rapide et impartiale. Mardi soir, il réagit en exclusivité au micro de Darius Rochebin. "Nous avons dit dès le départ : nous soutenons le droit d'Israël de se protéger, d'assurer que le 7 octobre ne se reproduise pas, mais la façon dont Israël procède dans cette mission, ça, c'est important aussi", affirme le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Est-ce trop brutal ? "Ce que nous avons vu avec les enfants, les femmes qui se retrouvent au milieu de cette confrontation, les dommages sont terribles", répond-il. À quand le cessez-le-feu à Gaza ? Antony Blinken ne donne pas de précision, mais il exige l'établissement d'un état palestinien. "Ce qui est important, c'est qu'il y ait un vrai accord entre Palestinien et Israélien. Pas un accord qui est appliqué unilatéralement par d'autres pays, mais un vrai accord entre les deux". Autre sujet phare de sa visite en France : quel soutien pour l'Ukraine ? Envoyer des militaires comme évoqués par Emmanuel Macron ? Il n'en est pas question. "Il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien, parce que, pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un confit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter. Ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt des alliés". En revanche, envoyer de l'armement, c'est une urgence. L'Ukraine, dit-il, est dans un moment critique. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Tassin, T. Bruck