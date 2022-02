Apnée du sommeil : alerte sur des respirateurs

Depuis sept ans, Elisabeth Mesguich a besoin de cet air là pour dormir. Elle fait de l'apnée du sommeil. Mais depuis des jours, ces nuits sont redevenues très courtes. Elle ne s'en sert plus. Elle a appris sur Internet que son appareil était potentiellement dangereux. Cela fait huit mois que sa machine a dû être remplacée. Depuis juin dernier, des respirateurs Philips sont suspectés d'être à l'origine de maux de tête, de toux et même de risque de cancer. 350 signalements ont été recensés en France. En cause : une mousse insonorisante à l'intérieur qui libérerait des particules toxiques. Sur son site, Philips préconise de cesser leur utilisation. Mais seuls 7% des 370 000 utilisateurs en France ont vu leur machine échangée. Faut-il pour autant arrêter de s'en servir ? Très mauvaise idée pour ce pneumologue. Même recommandation de l'Agence de sécurité du médicament qui hausse le ton face à l'entreprise. L'autorité devrait prendre des mesures de police sanitaire pour forcer la marque à agir. Selon le docteur Caroline Semaille, directrice générale adjointe de l'ANSM, le plan de remplacement annoncé de Philips n'est pas satisfaisant. Leur objectif est de contraindre l'entreprise à faire en sorte que 75% des patients aient un nouvel appareil en juin 2022. Dans le cas contraire, l'affaire pourrait aller jusqu'à des sanctions pénales. Philips assure que tous les appareils devraient être remplacés, mais pas avant fin 2022. Le groupe se dit incapable d'aller plus vite en raison de la pénurie de composant électronique. TF1 | Reportage M. Verron - S. Pinatel - P. Marcellin