Apologie du terrorisme : des premières sanctions contre des internautes

C'est un banal lycée parisien devenu lundi le théâtre d'une arrestation en plein jour. Sous les yeux de ses camarades, une adolescente de 15 ans a été placée en garde à vue. Le principal de l'établissement l'avait entendu un peu plus tôt dans la cour évoquant publiquement l'assassinat de Samuel Paty avec des mots violents et assumés. "Il a mérité ce qui lui est arrivé, ça ne se fait pas de se moquer. La religion prime sur les lois". L'affaire illustre la lutte acharnée que veulent mener les autorités contre cette banalisation de l'apologie du terrorisme. Dans la plupart des cas, les suspects ont moins de vingt ans et prétendent défendre une vision de l'Islam dont ils ne connaissent souvent rien. Il y a quelques jours, une étudiante en biologie de 19 ans a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis. Sur les réseaux sociaux, elle estimait que le meurtre de Samuel Paty était juste. Effacer son message ne l'avait pas empêché d'être dénoncée. Tous les jours, policiers et gendarmes de la plateforme Pharos scrutent ces messages pour traduire en justice ces internautes souvent persuadés d'être à l’abri derrière leur ordinateur. Rien que depuis la mort de l'enseignant, près de 200 enquêtes ont été ouvertes. Les forces de l'ordre le savent bien, les réseaux sociaux sont devenus une boîte de paon d'or, gangrénée par la haine.