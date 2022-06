Appareils dentaires : un sourire parfait à quel prix ?

Afficher un sourire impeccable, quitte à porter un appareil. Ce n'est plus réservé aux adolescents. De plus en plus d'adultes franchissent le pas. C'est le cas de cette patiente qui porte un système invisible de l'extérieur. Résultat : les adultes n'ont jamais été aussi nombreux dans ce cabinet. Encore rare il y a quelques années, ils représentent aujourd'hui un quart des patients. Et le séniors n'hésitent plus à se lancer. I faut compter entre trois et cinq mille euros selon la technique utilisée. C'est un investissement, car pour les adultes, les frais ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale ni par certaines mutuelles. La demande est telle que nouveaux centres apparaissent. Ici, les dents sont d'abord scannées. Puis, des gouttières transparentes sont mises en place pour aligner les dents. C'est une technique indolore et discrète. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage N. Pellerin, J. Clouzeau