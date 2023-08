Appareils électriques : faut-il débrancher pendant les vacances ?

Le mode opératoire est bien rodé pour Josette Beurier, retraitée, avant le départ en vacances. Dans le salon, elle éteint les lampes et tout ce qui est relié à la box. Elle éteint tout dans la cuisine également, sauf le réfrigérateur. Avant les vacances, vous êtes beaucoup à avoir pris le réflexe. Mais est-ce vraiment utile ? Nous avons vérifié. Pour une famille de quatre personnes, coupez tout sauf le réfrigérateur et le ballon d'eau chaude et vous ferez jusqu'à dix euros d'économie en deux semaines de vacances. En haut de la liste des appareils à déconnecter, on a la box internet. Sous-tension 24 heures sur 24, elle consomme autant qu'un petit frigo. Autre économie, les chargeurs, dix centimes seront gagnés pour un débranché pendant deux semaines. Selon Oceane Sestier, conseillère chez France Rénov, il y a bien d'autres exemples. Pensez à débrancher tout ce qui a une veille, comme un écran de PC fixe ou une machine à café. Autre conseil, c'est aussi le moment de dégivrer votre congélateur pour pouvoir l'éteindre et faire encore quelques économies de plus. TF1 | Reportage D. Mourgues, C. David, P. Waechter