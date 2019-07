Appareils électroménagers : bientôt tous réparables ?

Chaque année, 650 millions d'euros de produits électroniques ou électroménagers terminent à la poubelle dans notre pays. Le plus souvent, ils sont facilement réparables, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Pour mieux guider les consommateurs, une nouvelle étiquette fera son apparition dès 2020 : une note de réparabilité. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.