Appareils électroniques : un bonus pour les plus réparables ?

Dans son atelier, Youssef Belbachir est en train de changer la batterie d'un téléphone haut de gamme. Il nous explique que ce sont souvent les appareils les plus chers qui lui demandent le moins de boulot. Les téléphones plus abordables, eux, sont plus difficiles à réparer et, en plus, ce n'est pas toujours rentable. Ce constat, le gouvernement le fait aussi et veut changer la donne en distribuant des bonus et des malus. Le gouvernement va se baser sur un symbole que vous avez peut-être déjà croisé dans les rayons, l'indice de réparabilité. Téléphone, télévision, lave-linge, lave-vaisselle, si l'appareil que vous achetez a une mauvaise note, il pourrait vous coûter 20 euros de plus. En revanche, s'il est plus facile à réparer, ce sera 40 euros moins cher. C'est une mesure suffisante pour vous inciter à acheter plus réparable ? Ce n'est pas sûr. Nous avons parcouru les prix en ligne. Le lave-vaisselle le moins cher qui pourrait bénéficier du bonus va passer de 497 euros à 457 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Moncelle, B. Hacala