Appel à la médiation : l'exécutif dit non aux syndicats

Entre exécutif et partenaires sociaux, le dialogue de sourds continue. Ce mercredi matin, les leaders de la CGT et de la CFDT proposent au gouvernement de suspendre la réforme quelques semaines et de mettre en place une médiation menée par une, deux ou trois personnes. La proposition a été immédiatement écartée par le gouvernement. Du côté de l'intersyndical, la réponse de Laurent Berger, leader de la CFDT, n'a pas tardé dans les cortèges. Il trouve que cette fin de non-recevoir est assez irresponsable. Pourtant dans la majorité, certains voient dans la médiation une sorte de crise possible. D'autres estiment que celle-ci peut être étudiée sérieusement. On constate aussi que des désaccords sur la stratégie apparaissent dans le camp présidentiel. Le parti de Marine Le Pen dénonce, lui, ce refus. "On a la confirmation du mépris du gouvernement, d'Emmanuel Macron, de la majorité, pour les Français, pour les partenaires sociaux, pour les corps intermédiaires, pour tout ce qui fait vivre la société", estime Sébastien Chenu, député (RN) du Nord. Alors, comment tendre la main aux syndicats sur les retraites ? Aujourd'hui, la porte se referme, en tout cas jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui pourrait tomber mi-avril. TF1 | Reportage M. Chantrait, L. Zajdela, E. Duboscq