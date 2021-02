Appel à renforcer le télétravail : les entreprises peuvent-elles faire plus ?

Dans cette entreprise spécialisée dans la livraison de fourniture de bureau, on est au maximum de ce qu'on peut faire sur le télétravail. Et ça ne peut pas être du 100%. "On a à peu près 50% des collaborateurs qui sont en présentiel parce qu'ils travaillent dans des métiers qui sont dans la préparation de commande, de la distribution, de la réception de produit qui ne sont pas des métiers télétravaillables. Et on a les 50% restants qui sont en télétravail", nous confie Lara Le Gal, DRH de l'entreprise Bruneau. Tous les employés de bureau travaillent depuis chez eux. Mais pour que ça marche, leur manager font des points chaque semaine avec eux pour être bien certain que cette situation leur convient. . Dans beaucoup d'entreprises, certains salariés reviennent en open space. Alors que 70% de ceux qui pouvaient télétravailler le faisaient en novembre, ils ne sont plus que 64% en janvier. Dans cette société, l'infirmière s'entretient régulièrement avec les travailleurs qui dépriment à force de rester chez eux. Le gouvernement a même mis en place un numéro vert pour les salariés qui ont du mal à supporter cette solitude. Mais dans le même temps, il demande ce soir aux entreprises de faire plus, car il a constaté un relâchement dans des secteurs où le télétravail est pourtant possible. Les banques et assureurs, seulement 43% de télétravailleurs. Les activités immobilières et juridiques, seulement un tiers. La ministre va donc réunir la semaine prochaine toutes les branches concernées. Elle a rappelé ce soir ces chiffres : les risques de contamination sont diminués de 30% lorsqu'on télétravaille.