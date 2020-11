Appel au boycott d’Amazon : qui est derrière la pétition ?

Il n'est pas facile de résister à la tentation d'acheter sur Amazon. Et pourtant, il le faudrait selon Mireil Logue, directrice du magasin Linvosges à Paris. Elle a perdu 70% de son chiffre d'affaires et demande aux consommateurs d'attendre la réouverture des magasins pour acheter. "Notre métier, ce n'est pas de vendre à distance, c'est de vendre en boutique. Les gens veulent voir, toucher, nous parler", a-t-elle rappelé. Dans une librairie de quartier à Lyon, le fameux "click and collect" fonctionne très bien, mais ce n'est pas suffisant. Les ventes ont baissé de moitié. "Le pouvoir du consommateur avec la carte bleue, c'est de l'utiliser au bon endroit et de faire attention là où il dépense. Tout bêtement parfois, avec un clic, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de détruire des emplois. C'est quand même assez terrible", nous explique Maya Flandin, directrice de la librairie Vivement Dimanche. Changer les comportements des consommateurs, changer aussi la loi. C'est ce que souhaitent notamment une dizaine d'élus à l'origine de la pétition. "On pourrait avoir un impôt exceptionnel sur ces bénéfices faits par Amazon pendant la crise. L'argent ainsi collecté pourrait venir aider les petits commerces", a expliqué Matthieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire.