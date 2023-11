Appel aux pompiers: le geste héroïque de Kalli, huit ans

Dans l'urgence, le sang-froid de la petite fille de huit ans a épaté les pompiers. Au téléphone, Kalli dit au pompier que sa grand-mère est tombée par terre et qu'elle a fait un malaise. Elle prodigue à sa grand-mère les gestes de premiers secours. Au téléphone, on lui a demandé de mettre sa main au niveau du nez de sa grand-mère, puis de la mettre sur le dos. C'est ce geste qui a permis à Georgette, 64 ans, de se redresser, elle a fait un malaise cardiaque. Le sauvetage a eu lieu à Lisses, dans l'Essonne. Les pompiers étaient là au bout de sept minutes. Aujourd'hui, 22 novembre, Georgette va mieux. Elle a pu accompagner sa petite fille à la caserne des pompiers. Le courage de la petite a été récompensé par un diplôme de mini-secouriste et la médaille de la ville. "On a décidé qu'on allait aussi aller dans les écoles, en primaire, pour que les enfants connaissent ces premiers gestes de secours, parce qu'on voit que ça peut servir", affirmait Michel Souloumac, maire de Lisses. La belle histoire a peut-être aussi fait naître une vocation, Kalli a annoncé qu'elle voulait devenir pompier. TF1 | Reportage J. de Francqueville, F. Agnes, J.Y Mey