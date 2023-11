Application phénomène : que cachent ces prix si bas ?

Temu est une application chinoise lancée il y a seulement un an, d'abord aux États-Unis, en Australie, puis en Europe. Elle compterait déjà plus de 900 millions d'adeptes dans le monde. Elle paie des influenceurs pour faire sa promotion sur les réseaux sociaux. La plateforme s'est même offert un spot publicitaire, près de sept millions d'euros pour 30 secondes, lors du Super Bowl 2023 des États-Unis. Qui est vraiment ce nouveau géant du commerce en ligne ? Pour trouver des réponses, nous partons à l'usine Zhejiang Shuixi de Jinhua, en Chine, l'un des fournisseurs de Temu. Temu expédie ses produits directement de ces usines aux clients. Pas d'intermédiaires, pas d'entrepôts et donc pas de frais de stockage, voilà comment la plateforme casse les prix. Pour la livraison aussi, Temu bat tous les records, entre sept à quatorze jours contre 20 à 40 jours pour AliExpress, son principal concurrent. Dans un rapport, le cabinet d'analyse américain Grizzly Research, accuse Temu d'utiliser un logiciel malveillant, espion et dangereux. L'application consulterait vos photos, vos messages et pisterait vos déplacements. Temu nie en bloc ces accusations. Une enquête sur Temu est en cours, ses résultats seront dévoilés dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage R. Sigula, J. Jankowski, R. Reverdy