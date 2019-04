Applis anti-bouchons, le cauchemar des petites villes

Nous passons 23 heures en moyenne par an dans les embouteillages. Un constat qui explique le succès des applications qui permettent de trouver des itinéraires bis. Mais certaines communes se plaignent maintenant de voir leurs rues transformer en déviation et d'un boom de la circulation aux heures de pointe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.