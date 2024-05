Applis de navigation : les communes veulent les contourner

Bordeaux est la deuxième ville la plus embouteillée de France. Aux heures de pointe, il vous faut près d'une heure pour entrer ou sortir de la ville. Alors, les applications de navigation GPS sont devenues incontournables pour beaucoup d'automobilistes. Rien de tel pour trouver des raccourcis. Ces itinéraires de délestage conduisent les automobilistes à emprunter des routes qui ne sont pas adaptées à un tel trafic. Tous ces véhicules supplémentaires augmentent le risque d'accident. "On a eu un décès assez récemment d'un motard. On a mis maintenant un interdit de tourner à gauche. L'objectif, ça va être de faire des aménagements pour dissuader de circuler", explique Sylvie Brisson, maire (Nouveau centre) d'Yvrac (Gironde). La ville de Bègles a pris la décision de mettre en place des aménagements, il y a près de deux ans, avec 80 000 euros d'investissements. Tout le trafic routier du quartier a été repensé. Les habitants sont, quant à eux, plus partagés. La commune a également réduit la vitesse à 30 km/h depuis 2019. Autant de contraintes qui rallongent le temps de parcours. Les trajets sont donc moins avantageux et l'algorithme des applications renonce à ces itinéraires. N'hésitez pas à comparer plusieurs applications mobiles avant d'entamer votre trajet. Les itinéraires proposés peuvent être totalement différents. TF1 | Reportage A. Vieira, L. Lascot