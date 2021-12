Applis : et si vous gagniez de l'argent en marchant ?

Plus question pour Zoé de prendre l'ascenseur. Cela fait plus d'un an qu'elle utilise une application pour compter ses pas. "L'année dernière avec les différents confinements, on était pas mal à amener à bosser à la maison. Je me suis rendu compte que je fais peut-être 200 pas par jour. Ça a un peu été déclencheur. Maintenant, j'essaie vraiment d'atteindre les 10 000. Je suis au-dessus de 6 500 par jour, ça, c'est sûr", se dit-elle. Et cela passe par de nouvelles habitudes. L'application ne se contente pas de compter ses pas, elle lui permet aussi de gagner de l'argent, 5 euros en moyenne par mois. L'argent vient des commerçants qui paient pour être référencés sur l'application. Car pour gagner des points supplémentaires, les utilisateurs sont incités à dépenser dans ces commerces. "Le commerçant en échange, il va payer un abonnement qui s'élève à 19,90 euros par mois", indique Yves Benchimol, cofondateur de WeWard, application mobile qui motive à marcher. D'autres applications vous proposent de marcher pour faire des dons à des associations comme celle consacrée à la protection des forêts, mais il faut marcher beaucoup. L'application réussit à vendre de la publicité aux entreprises grâce à ses 6 000 utilisateurs quotidiens. Elle peut ensuite reverser des dons à des associations comme l'association "Coeur de forêt" qui a reçu 5 600 euros en trois ans. Comme souvent, sur ces applications gratuites, il y a quand même quelques conditions au moment de l'inscription : renseigner son nom, son prénom ou son âge. Des renseignements qui peuvent paraître anodins, pas pour cette spécialiste en cybersécurité, Florence Feniou. "Un prestataire ou une entreprise ne doit pas collecter des données dont il n'a pas besoin. Une date de naissance par exemple associée à une identité peut faciliter l'usurpation d'identité", explique-t-elle. Cela est valable pour toutes les applications. Un simple contrôle de ces réglages permet de mieux protéger ses données personnelles. TF1 | Reportage C. Ébrel, É. Boucher, D. Blondeau