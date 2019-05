Apprentissage : le décret qui inquiète les commerçants

À l'origine, c'est une erreur du ministère du Travail dans le décret de décembre 2018 qui fixe les nouvelles conditions pour encadrer un apprenti. Il est mentionné que "le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise...". Les rédacteurs ont oublié d'y ajouter qu'il pouvait être aussi le "conjoint collaborateur". Le ministère du Travail a connaissance du problème et a assuré qu'un nouveau décret corrigé sera publié prochainement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.