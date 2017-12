Apprentissage : faut-il s'inspirer du modèle suisse ?

L'université n'est évidemment pas la seule voie possible pour entrer dans le monde du travail. Plusieurs pays européens misent bien davantage que la France sur l'apprentissage. Parmi eux figure la Suisse, où deux jeunes sur trois sont apprentis. Le pays est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs d'Europe dans ce domaine. Un modèle qui se révèle payant car le taux de chômage y est deux fois moins élevé que sur le sol français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.