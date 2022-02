Apprentissage, la nouvelle voie royale vers l'emploi

Antoine, 17 ans, est en apprentissage pour devenir peintre en bâtiment. Il est embauché par une entreprise spécialisée depuis presque deux ans et travail aujourd'hui sur le chantier d'un immeuble. "J'apprends un métier, en plus je suis rémunéré. Ça fait voir ce que c'est le monde du travail", indique-t-il. Pour payer les apprentis, entre 432 euros et 1 603 euros brut par mois, les patrons bénéficient d'une aide de l'État. Ils ont tout à y gagner. "C'est important puisqu'on entend tout le monde se plaindre de ne pas trouver de main-d'oeuvre. Mais en fait, on ne peut pas trouver de main-d'oeuvre dans la former", déclare Adrien Duvivier, artisan peintre. Dans un centre de formation d'apprentis, le nombre d'élèves a bondi ces dernières années. Il est passé de 630 à 850. Le cursus est de mieux en mieux considéré. "L'apprentissage est de plus en plus perçu, à juste titre, comme une voie de réussite professionnelle, et non plus comme une voie de garage comme on l'entendait il y a encore quelques années", selon Frédéric Lancien, directeur adjoint du Centre de Formation d'Apprentis (CFA) bâtiment de Caen (Calvados). TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby