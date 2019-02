Apprentissage : une solution pour les seniors ?

Dans notre pays, seule la moitié des seniors occupent un emploi. Ils sont plus de 70% par exemple en Allemagne et au Danemark. Cependant, des solutions existent dans les Alpes-Maritimes. Une PME envisage de proposer des contrats d'apprentissage aux seniors qui cherchent du travail. Une initiative saluée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.