Après 30 ans de déclin, l'industrie recrée des emplois

La croissance se profile à l'horizon pour l'industrie. Elle prévoit la création de 230 000 emplois par an jusqu'en 2025. Malgré un taux de chômage à 9%, les industriels ont du mal à recruter du personnel. Ce qui représente un frein à leur développement. Comment améliorer l'image des emplois industriels ? Surtout auprès des jeunes ?