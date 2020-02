Après Ciara, Inès et bientôt Dennis : les tempêtes se succèdent

Les tempêtes successives qui s'abattent sur notre pays durent depuis cinq jours, et pas seulement sur les côtes. Il y a eu Ciara, aujourd'hui Inès, en attendant dimanche l'arrivée de Dennis. De Saint-Malo à Barneville-Carteret, en passant par Étretat et Rouen, découvrez les toutes dernières images commentées par notre équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.