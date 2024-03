Après cinq jours de grève, la Tour Eiffel retrouve ses touristes

Ils étaient à l'arrêt depuis cinq jours. Après les vérifications techniques nécessaires, les ascenseurs ont repris du service. Malgré la pluie, les touristes sont beaucoup plus nombreux qu'un dimanche ordinaire. Et arrivés au deuxième étage, c'est toujours la même magie. Ceux qui ont appris la nouvelle ce matin, se sont précipités au pied du monument. Mais tous n'ont pas eu la chance de le visiter, car ils avaient réservé leurs billets d'entrée durant les six jours de fermeture et ils doivent quitter Paris ce dimanche 25 février. La grève en a gêné plus d'un. En cinq jours, 100 000 entrées ont été perdues, mais les syndicats ont obtenu gain de cause. Ils réclamaient des moyens supplémentaires pour la 20ème opération de rénovation de la Tour Eiffel. Chaque année, ils sont plus de six millions à visiter le monument. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Ninine, G. Aguerre