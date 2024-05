Après des années de crise : le miracle économique du Portugal

Le Portugal avait déjà presque tout, des plages magnifiques et des villes chargées d'histoires. Il ne lui manquait qu'une chose, une économie florissante. C'est enfin chose faite. Comment le Portugal, au bord de la faillite il y a dix ans, est-il devenu l'un des pays les plus attractifs d'Europe ? La réponse se trouve en partie au cœur d'un village du nord de Porto. Les usines à taille humaine font vivre l'économie du Portugal. Près de 20 % de la population travaillent dans le textile et les meilleures couturières sont courtisées par des ateliers de luxe. Tanya est passée du travail à la chaîne au prêt-à-porter haut de gamme. Aujourd'hui, elle est payée 1 000 euros, 200 euros de plus que le salaire minimum portugais, une augmentation voulue par sa responsable, Alice Davoine, une Française. L'attention est primordiale. Les vêtements seront revendus dans des grands magasins et des boutiques de luxe, avec une inscription, désormais très réputée, le "Made in Portugal". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Bertrand, V. Pierron