Après être tombée sur les rails , une voiture est percutée par un train

À quelques centimètres près, le choc aurait été frontal et l'accident bien plus grave. À 13H45 , à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, près d'Orly, un RER entre en gare à faible allure et percute une voiture qui vient de tomber sur la voie. Heureusement, le véhicule est vide. Son conducteur a tout juste le temps de s'extraire de l'habitacle. "Tout le monde commence à crier "sortez-le, sortez-le ! Mais apparemment, il est déjà sorti. Et puis, quand le train est arrivé à une vitesse très rapide, les gens recommencent à crier fort", raconte Younès Assaoui, témoin de l'accident. Mais comment le véhicule a-t-il pu se retrouver là ? L'utilitaire circulait sur le pont situé juste au-dessus des rails lorsque le conducteur âgé de 18 ans perd le contrôle. Sa voiture percute la barrière et termine sa course une dizaine de mètres plus bas. Blessé, le chauffeur est pris en charge en urgence absolue. Dans le train déformé par le choc, aucun blessé n'est à déplorer. Le trafic reprend progressivement, mais l'arrêt dans cette gare de Choisy-le-Roi n'est, pour l'instant, plus assuré. TF1 | Reportage A. Gay, B. Rey