Après les incidents au stade Furiani, la sécurité était-elle suffisante ?  

"Ça va se régler comme des hommes, comme des Corses". Le ton avait été donné en conférence de presse par François Ciccolini après le match aller entre Lyon et Bastia. Alors le dispositif de sécurité était-il suffisant dimanche ? Le club corse répond oui : il dit avoir mobilisé 160 stadiers, un effectif habituel pour un match à hauts risques. Fallait-il commencer le match ? La Ligue de football et la préfecture se rejettent la responsabilité. Une certitude : les ultras du club corse ont donné du fil à retordre aux autorités cette saison, et leur club risque maintenant de lourdes sanctions administratives.