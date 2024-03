Après la crue de l'Argens : l'heure du nettoyage dans le Var

Pour Laurent Anné et Nathalie Anné, de la boulangerie "Grain de folie" dans le Var, la crue de l'Argens a été angoissante et le jour d'après est douloureux. Toute l'arrière-boutique de la boulangerie, là où était conservée matières premières et produits finis, a été submergée. Des semaines de travail et des milliers d'euros engloutis. À quelques pas, Mourad trie et nettoie lui aussi. Il avait remis à neuf une maison en zone inondable, il y a tout juste un an. Aujourd'hui, il tente de garder le sourire, mais affiche un certain fatalisme. Dans le Var, une centaine de personnes a été évacuée préventivement ce week-end et des routes étaient toujours coupées aujourd'hui. Dans le département voisin les Alpes-Maritimes, sur les hauteurs du Mercantour, les précipitations ont donné lieu à une tempête de neige. Michelle Ramin est la responsable de l'arboretum de Roure, un parc où sont conservées plus de 300 espèces d'arbres remarquables. Ses pins centenaires avaient résisté à tout jusqu'ici, mais pas à ces intempéries. Preuve de la violence de la tempête, plus de 30 de ces géants ont été déracinés en une journée. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard, B. Taïb