Après la tempête : 684 000 foyers encore privés d'électricité ce soir

Plongée dans l'obscurité totale, une victime est obligée d’allumer les bougies pour le dîner. Pas d'autre choix quand on n'a plus d'électricité depuis la nuit du mercredi 1er novembre et le frigo est le premier à en faire les frais. “Quand on n'ouvre pas, ça peut se conserver, mais c’est sûr que c'est 24 heures, pas plus“, nous raconte-t-elle. En attendant pour le repas du soir, il ne faudra pas faire les difficiles. À la campagne, on peut s'estimer chanceux de dormir au chaud. Mais il faudra patienter avant le retour du courant, au vu des dégâts à l'extérieur. Toute la journée, 1 100 techniciens ont sillonné la Bretagne et enchaîné les interventions pour d'abord sécuriser le réseau. Un responsable nous explique que toutes ses équipes sont entièrement mobilisées pour pouvoir établir au plus vite les clients bretons sans courant et certain qu'ils ne pourront pas rétablir, les 7 85 000 clients dès ce soir, font partie des aléas de ce type de tempête, d’une intensité exceptionnelle. Ce sont des dégâts exceptionnels causés par des rafales historiques. À Brest, les vents ont atteint 156 kilomètres par heure. TF1 | Reportage C. Ebrel , R. Cann