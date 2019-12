Corse : après la tempête Fabien, un pont aérien pour ramener les voyageurs sur le continent

Une opération de grande ampleur est organisée en Corse pour ramener près de 12 000 personnes sur le continent. Elles étaient bloquées depuis le passage de la tempête Fabien. Mais le pont aérien mis en place devrait permettre à tout le monde de fêter Noël à la maison. Une course contre la montre que racontent nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.