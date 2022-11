Après la tornade : la reconstruction va prendre du temps

Le village de Bihucourt s’est transformé en chantier géant. Partout, des entreprises de bâtiment bâchent les toitures, ou ramassent encore les débris provoqués par des vents à 270 kilomètres heure. La maison d’Enzo est l’une des 90 maisons touchées. Elle est inhabitable. Avec son épouse, il a été relogé à Bapaume, non loin de là, par son assurance. Mais chaque jour, il revient chez lui en attendant l’avis des experts. À quelques kilomètres de là, à Conty, quatorze familles ont été relogées. Mais le bâtiment le plus abîmé par la tornade, c’est l’école. Alors, pendant les deux semaines de vacances de la Toussaint, les enseignants, la commune, le département ont reconstruit des classes provisoires pour accueillir les élèves, malgré tout. Avec des préfabriqués dans la cour du collège, les élèves de CM1 vont devoir s’y adapter. Mais ce lundi, le travail de l’enseignant sera surtout de répondre à toutes les questions des enfants du village. Les dossiers sont tous déposés chez les assureurs. Mais les reconstructions vont prendre plusieurs mois, jusqu'à une année pour les plus grands chantiers. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette