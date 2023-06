Après la tornade : l'urgence des réparations

Dans son jardin, Marcel constate les dégâts. La tornade a emporté une partie de son toit et son abri de jardin n'a pas résisté. Avec émotion, il réalise, peu à peu, qu'une tornade est passée sur sa propriété. Le 18 juin 2023, il est un peu plus de 15 heures lorsqu'une tornade se forme. En quelques secondes, des dizaines d'arbres sont arrachés ou déracinés. Une écurie a perdu son toit. Son propriétaire donnait un cours lorsque la tornade est apparue. Partout dans la commune de Motteville, des entreprises de couverture sont venues prêter main forte, et il y a du travail. "Vu tous les dégâts qu'il y a eus sur la commune, on a au moins pour deux jours", affirme Jonathan Leroy, couvreur chez Isotoit, une entreprise à Sainte-Marie-des-Champs. Bruno est un peu plus rassuré. Le 18 juin, sa toiture s'est arrachée. Mais les couvreurs sont rapidement intervenus pour tout bâcher. Motteville, village de Normandie, n'avait jamais connu de tornade. Tous les sinistrés espèrent, désormais, que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos