Après l'attaque du Hamas, la société israélienne ressoudée

Israël est à un tournant de son histoire. Chaque Israélien en a la conviction. Handicapé par une blessure, Ethan n'est pas appelé à servir au front. Il se mobilise à sa façon. Il a rejoint le gigantesque mouvement citoyen de solidarité en soutien aux personnes déplacées et aux soldats. Dans un point de collecte, toutes sortes de dons sont rassemblés, que les plus jeunes, des adolescents pour la plupart, empaquettent dans une ferveur patriotique. Il y a de la nourriture, des vêtements, et même des uniformes pour les réservistes partis en urgence, rejoindre leur unité. Et il y a du monde à soutenir. Toutes les classes d'âge adulte jusqu'à un maximum de 45 ans ont été appelées sous les drapeaux pour mener la guerre contre l'ennemi terroriste. À quelques kilomètres de Gaza, des jeunes mobilisés apprécient le soutien. Dans quelques jours, quelques heures, peut-être, beaucoup d'entre eux sont appelés à participer une intervention terrestre qui pourrait s'avérer meurtrière pour les Palestiniens comme pour les soldats de Tsahal. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, Q. Danjou