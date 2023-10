Après l'attaque : Israël organise la riposte

Le soir du 7 octobre, trois tours d'immeubles ont été ciblées par l'armée israélienne dans la ville de Gaza. Ils étaient soupçonnés d'abriter des équipements militaires du Hamas. Depuis la mi-journée, Israël mène une riposte d'ampleur sur la Bande de Gaza. Une partie des habitants avait fui par peur des représailles. Ils reviennent constater les dégâts. Dans un hôpital, les familles attendent devant la morgue pour venir chercher les corps de leurs proches. La riposte d'Israël a déjà fait 200 morts et plus de 1 600 blessés. L'objectif de l'armée est de frapper des points stratégiques. Sur des images, des avions militaires ciblent des convois du Hamas. Les soldats ont été mobilisés pour aller protéger plusieurs zones du sud d'Israël. Les réservistes ont été appelés en renfort, parmi eux, l'ancien Premier ministre, Naftali Bennett. Certaines unités sont aussi positionnées au nord à la frontière libanaise. Dans la journée, des hommes avec le drapeau du Hezbollah en soutien du Hamas ont été aperçus dans la direction d'Israël. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Ingold