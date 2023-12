Après l'attaque : les touristes se sentent-ils en sécurité ?

Quelques bouquets de fleurs ont été déposés ce dimanche après-midi sur le lieu de l'attentat. Beaucoup de touristes n'arrivaient pas tout à fait à réaliser ce qu'il s'est produit samedi soir. Deux visiteurs turcs ont eux été témoins de l'attaque au couteau du samedi 2 décembre 2023. Ils étaient impatients ce matin, de prendre leur avion retour. Dans une zone ultra touristique de la capitale, à deux pas de la Tour Eiffel, la présence policière est pourtant plus élevée que dans d'autres quartiers. La préfecture de police de Paris a annoncé cet après-midi, un renforcement des patrouilles dans le secteur. Au pied du monument le plus touristique de Paris, hors de question malgré tout pour certains touristes de modifier le programme de leur séjour. Les commerçants des alentours observent malgré tout une baisse de fréquentation depuis ce dimanche matin. Mais ce qui leur préoccupe tout particulièrement, c'est le moyen terme. Dans sept mois, de centaines de milliers de touristes s'apprêtent à affluer dans la capitale pour les Jeux olympiques, dont la cérémonie d'ouverture s'achèvera au cœur de ce quartier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, O. Stammbach, G. Aguerre