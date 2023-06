Après le déluge, de nombreux dégâts dans le sud-ouest

La tempête a tout balayé sur son passage. Le toit d’un immeuble a été emporté par le vent, fracassé quelques dizaines de mètres plus bas. Annette vit au troisième étage. Elle n’en revient toujours pas. Le vent s’est levé subitement mardi en début de soirée sur le Tarn-et-Garonne. C'étaient des rafales, à 134 kilomètres heure, qui ont arraché des racines et sectionné les arbres les plus anciens. La soirée a aussi été marquée par de très fortes averses. Certaines rues de Valence-d'Agen et de Moissac ont été inondées. En Tarn-et-Garonne, les pompiers sont intervenus plus de 300 fois, comme pour secourir un automobiliste piégé par les eaux en pleine nuit. À 40 kilomètres de là, c’est dans le Gers que la tempête est passée un peu plus tôt dans la soirée. Un agriculteur y a perdu une partie de sa ferme. D’autres bâtiments agricoles ont été aussi touchés sévèrement, des maisons aussi. Dans la région de Miradoux, 150 habitations ont vu leurs toits emportés par la tornade. TF1 | Reportage P. Michel, S. Petit, J.M. Lucas