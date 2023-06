Après le séisme, comment se faire indemniser ?

Même après un séisme, il y a parfois de bonnes nouvelles. “Le fait d’avoir l’avis d’un expert, ça fait quand même du boom, parce que nous, on voyait la maison obligée d’être détruite et de tout recommencer”, se confie Serge Ghesquier, un sinistré. Jean-Marie Arcier est un expert d’assuré, un professionnel indépendant, dont l’objectif est de monter un dossier pour le sinistré, et parfois, de le rassurer sur son avenir. Comme avec Alban, un père de famille qui en a besoin. Si la maison est trop touchée, l’expert ne le cachera pas. Son travail consiste aussi à ne pas laisser la victime seule avec la montagne de démarches à venir. Cinq jours après le tremblement de terre, ce sont 5 000 habitations qui s'avèrent touchées, et les sinistrés doivent se montrer patients, mais les experts vont avoir beaucoup de travail. Des inspecteurs sont chargés d’examiner les bâtiments publics de la commune de la Laigne. Selon les dernières estimations, le séisme de vendredi en Charente-Maritime a fait entre 150 et 200 millions d’euros de dégâts. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier