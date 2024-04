VIDÉO - Le détatouage, un juteux business en France

Qu'il soit extravagant ou discret, aujourd'hui, le tatouage est une pratique devenue banale. Un Français sur cinq est, ou a été tatoué. Mais depuis quelques années, on assiste à un nouveau phénomène : le détatouage pour effacer un dessin fait sur un coup de tête, passé de mode ou complètement loupé. À l'image d'Inès, une jeune femme venue se faire retirer un tatouage sur l’avant-bras en raison d’une erreur sur un des chiffres. Durée de la séance : quatre minutes, à renouveler une dizaine de fois. Comme elle, 60 patients défilent tous les jours dans ce centre. Et tous sont prêts à payer le prix fort. Prix de la rédemption : entre 400 et 3000 euros, selon la taille des tatouages. "On paye nos erreurs", explique Jean-Louis qui admet que l'opération lui coute trois fois le prix de son tatouage.