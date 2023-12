Après l'éboulement, Risoul veut sauver sa saison

Un véhicule tout terrain équipé de chenilles, c'est le seul moyen d'accéder à la station. La route reliant Risoul à cette dernière est désormais recouverte de boue, d'immense plaque de glace et d'eau. La station n'a pas échappé aux intempéries. Rien, pas même des digues de fortune, n'a pu arrêter l'eau, qui s'est engouffrée dans un restaurant. Laurent, le propriétaire, fond en larmes en constatant les dégâts. Il reste exactement treize jours avant que la station n'accueille ses premiers visiteurs. Une course contre la montre lancée. "C'est un challenge qu'on va tenir", promet Marcel Cannat, président du SDIS des Hautes-Alpes, vice-président (DVD) du Conseil départemental. Si le torrent a retrouvé son lit, il faut désormais sécuriser l'accès. Les tractopelles sont à l'œuvre depuis 48 heures maintenant. Partout, les dégâts sont considérables. À trois kilomètres de là, l'abattoir de Guillestre, en partie détruit, menace de s'effondrer. Pour l'heure, il est risqué de faire intervenir un engin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba, T. Misrachi